EKONOMİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 20:59

Patates ve soğanın ateşi düştü

24 Haziran seçimleri öncesi fiyatı anormal bir artış gösteren patates ve soğan fiyatları Muğla pazarında normale döndü.

Patates ve soğanın ateşi düştü
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24 Haziran seçimleri öncesi fiyatı anormal bir artış gösteren patates ve soğan fiyatları Muğla pazarında normale döndü.

Muğla halk pazarında 15 gün önce kilosu 6 liraya kadar çıkan soğan 1-2 lira arasında alıcı bulurken, patates de 1,5 lira ila 2,5 lira arasında alıcı buldu. Yeni ürün hasadının başlamasıyla normale dönen fiyatlar ile üç haftalık bir aranın ardından tüketici tarafından alıcı buldu. Ürünlerin küçüklüğü ve büyüklüğüne göre fiyatlar belirlenirken, eski ve yeni ürünlerde de fiyatlar değişik gösterdiğini belirten pazar esnafı, fiyatların önümüzdeki süreçte yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile daha düşeceğini açıkladı.

Sarımsak 10 TL’ye çıktı

Patates ve soğandaki ucuzlamanın aksine pazarda sarımsak fiyatları yükseldi. 5-7 liradan satılan sarımsağın kilosu 10 TL’ye çıkarken, kış sezonunda kilosu 1-2 liradan satılan limon fiyatları da 8 TL’ye çıktı.
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