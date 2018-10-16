Patron yüzde 25 indirime gitti, çırak bir aylık maaşını bağışladı

Siirt’te bir çayhanenin işletmecisi enflasyonla mücadele kampanyasına yüzde 25 indirim yaparak destek olunca, çırağı da bir aylık maaşını patronuna destek olmak için bağışladı.Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi İsa Musa Camisi yanında...

Siirt’te bir çayhanenin işletmecisi enflasyonla mücadele kampanyasına yüzde 25 indirim yaparak destek olunca, çırağı da bir aylık maaşını patronuna destek olmak için bağışladı.

Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi İsa Musa Camisi yanında çayhane işleten Selahattin Çelik, 1 TL’den sattığı bir bardak çayı, enflasyonla mücadele kampanyasına destek olmak amacıyla yüzde 25 indirimle 75 kuruşa indirdi. Uygulamadan etkilenen çırak Vaadullah Çelik ise patronuna destek olmak için bir aylık maaşını kendisine bağışladı. 6 aydır çayhanede çalıştığını aktaran Vaadullah Çelik, “Patronum çaya yüzde 25 indirim uygulayarak, devletimize destek verdi. Ben de bu konuda onun yaptığını takdir ediyorum. Ve bütün milletimizi bu çağrıya davet ediyorum. Ben kendim bir çaycı olarak bir aylık maaşı almayacağım. Devletim sağ olsun. Madem patronum böyle bir şeyi uygun görmüş, ben de patronumu zor durumda bırakmamak için bir maaşımı almayacağım” dedi.

İş yeri sahibi Selahattin Çelik ise hükümet tarafından başlatılan enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına Siirt’te tüm imkanlarıyla katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı. Çelik, "Başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla kendi çapımızda küçük esnaf olarak ülke menfaatleri söz konusu olunca yüzde 10 az bulduk ve yüzde 25 indirim kararı aldık. Siirt’te bir liraya satılan çayı biz 75 kuruştan satmayı taahhüt ediyoruz. Tek amacımız enflasyonla mücadele etmek. Önemli olan Türkiye’mizin, devletimizin geleceğidir” diye konuştu.

Yapılan uygulamayı takdirle karşılayan bir müşteri ise, "Aslında bu küçük görünen ama çok büyük bir adımdır. Çünkü bu küçük esnafımızın yaptığı hareket aslında büyük esnaflarımıza örnek olması gerekiyor. Dolara endeksli yabancı yatırımlara endeksli ağabeylerimizin büyüklerimizin böyle ufak görünen şeyleri yaparak aslında ülkemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Böyle ağabeyleri de kutluyorum. Hem onlar sayesinde ucuz çay içiyoruz. Hem de ülkemize katkıda bulunuyoruz“ ifadelerini kullandı.