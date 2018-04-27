Penta Teknoloji’nin halka arz fiyat aralığı belli oldu

Penta Teknoloji’nin halka arz fiyat aralığı 9.50-11.40 TL olarak belirlendi.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yüzde 54,30 oranında pay sahibi olduğu Penta Teknoloji’nin halka arz fiyat aralığıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Penta Teknoloji’nin halka arz fiyat aralığının 9.50-11.40 TL olduğu bildirildi.

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yüzde 54,30 oranında pay sahibi olduğumuz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’den (Penta) edinilen bilgi çerçevesinde, Penta’nın çıkarılmış sermayesinin 31 milyon 724 bin TL’den 47 milyon 586 bin TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 15 milyon 862 bin TL nominal değerli pay ile Şirketimize ait 3 milyon 152 bin 345 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 750 bin TL nominal değerli pay dahil olmak üzere toplam 19 milyon 764 bin 345 TL nominal değerli payların halka arz edileceği bilgisi edinilmiştir. Halka arz fiyat aralığının 9.50 TL - 11.40 TL olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Dolayısıyla Şirket değeri 47 milyon 586 bin adet hissenin, talep toplama sonunda oluşacak birim hisse fiyatı üzerinden belirlenecektir.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Şirketimize ait 1 milyon 384 bin 187 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 196 bin 961 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 1 milyon 581 bin 148 TL nominal değerli payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.

Penta’nın halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yürütülmekte olan izin süreci devam etmekte olup, yatırımcıların yatırım kararını, Kurul tarafından onaylanacak ve Penta tarafından kamuya açıklanacak olan izahnamenin tamamının incelenmesi sonucu vermesi gerektiğini kamuoyuna bildiririz."