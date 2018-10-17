EKONOMİ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:09

Perakende satış endeksleri açıklandı

Perakende satış hacmi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı.

Perakende satış endeksleri açıklandı
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Perakende satış hacmi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı perakende satış endeksleri açıklandı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 azaldı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 azaldı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 19, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,9 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.
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