EKONOMİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:34

Piyasalar faiz kararına odaklandı

Ekonomi Uzmanı Ethem Umut Beytorun, Merkez Bankası’nın bugün 50 baz puanın üzerinde bir faiz artışı yapmasının TL’yi desteklemeye devam edeceğini ve bu durumun endekse de olumlu yansıyacağını belirtti.Piyasalar saat 14:00’da açıklanacak...

Piyasalar faiz kararına odaklandı
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Ekonomi Uzmanı Ethem Umut Beytorun, Merkez Bankası’nın bugün 50 baz puanın üzerinde bir faiz artışı yapmasının TL’yi desteklemeye devam edeceğini ve bu durumun endekse de olumlu yansıyacağını belirtti.

Piyasalar saat 14:00’da açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandı. Merkez’in kararı öncesinde değerlendirmede bulunan Ekonomi Uzmanı Ethem Umut Beytorun, 50 baz puanlık olası bir faiz artışının TL’yi destekleyeceğini ve bu durumun endekse de olumlu yansıyacağını belirtti. Beytorun, 50 baz puanlık bir faiz artışıyla dolar kurunda da gerileme yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Beytorun şu şekilde konuştu: “Günün önemli verisi TSİ 14:00’da açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı olacak. Piyasada beklenti geç likidite penceresinde 50 baz puanlık bir artış olması yönünde. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğini açıklaması sonrasında Türk Lirası değer kazanmıştı. TCMB’nin 50 baz puanın üzerinde olası bir faiz artışı yapması TL’yi desteklemeye devam edebilir ve bu durum endekse olumlu yansıyabilir. Aksi durumda ise TL varlıklarda kayıplar yaşanabilir. BIST100 endeksi güne yatay bir açılışla başlayıp TCMB kararına kadar bu yönde bir görüntü sergilemesini bekliyoruz. Merkez Bankası’nın faiz artırmasıyla dolar kurunda gerileme olacaktır. Aksi durumda ise TL varlıklarda kayıplar hızlanabilir” dedi.
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