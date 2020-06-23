Promosyon ürünleri en etkili ve en kalıcı reklam araçlarından biridir. Reklam yapmak daha fazla müşteri kazanabilmek için önemlidir. Reklamlar her zaman televizyon ya da gazete reklamları değildir. Reklam için hem daha uygun hem de daha uzun süre kalıcı olan promosyon ürünleri tercih edilir. Not defterleri, ajandalar, usb bellekler, çakmaklar, kupa bardaklar ve kalemler promosyon ürünleri arasında en çok tercih edilen ürünlerden bazılarıdır. Bu ürün çeşitleri firmanın hizmet alanına göre, hedef kitlesine göre ve bütçesine göre değişmektedir. Daha geniş hedef kitlelere ulaşmak isteyen firmalar genellikle promosyon ürünleri tercih ederler. Plastik kalemler günlük hayatta da çok sık kullanılan ürünlerdir. Bu kadar sık kullanılan bir üründe markanızın adı ve iletişim bilgilerinin yer alması markanızın tanınması için önemlidir.

Promosyonun Firmalar İçin Önemi Nedir?

Tüm firmalar temelde para kazanmak için ya da faaliyetlerini sürdürmek için iş dünyasında yer edinirler. İş dünyasında yer edinmek ve unutulmamak için reklama ihtiyaç duyulur. En iyi reklam seçeneklerinden biri de promosyon ürünleridir. Yeni çalışmalardan müşteri haberdar etmek için ya da ürünlerinizi tanıtmak için promosyon ürünleri kullanabilirsiniz. Promosyon ürünleri sayesinde firmalar unutulmaz ya da yeni müşteriler kazanırlar. Promosyon ürünleri seçerken rakip firmaların promosyon ürünlerini de incelemek gerekir. Bu sayede ürünleri iyi analiz edip kendi bünyenizde daha iyi promosyon ürünleri yaptırabilirsiniz. Böylece bir adım öne geçebilirsiniz.

Promosyon Ürünlerinin Kullanım Alanları

Promosyon ürünleri kurum içinde çalışanlar tarafından da kullanılır. Bu sayede kurum içerisinde kullanılan ürünlerde kurumsal bir bütünlük oluşturulur. Kullanılan ürünlerin her birinde kurum adı ve iletişim bilgileri, kurum renkleri ve logosu yer aldığında görsel açıdan da bir bütünlük oluşur. Promosyon kalemlerinizi firmanızın katıldığı etkinliklerde de dağıtabilirsiniz.

Promosyon Ürünleri Fiyatları

Promosyon tercihini plastik kalemlerden yana kullanan firmalar için kalemlerin fiyatları da önemlidir. Bütçe reklam çalışmalarının yönünü belirlemektedir. Plastik kalemler metal kalemlere göre çok daha uygundur. Plastik kalem fiyatlarını belirleyen bazı etmenler vardır. Bunların başında kaç adet kalem yaptıracağınız gelir. Yaptıracağınız kalem sayısı arttıkça kalemlerin birim fiyatları düşecektir. Toplu olarak almak çok daha avantajlı fiyatlara mal olacaktır. Promosyon plastik kalem fiyatlarını etkilen bir diğer kriter kalem üzerindeki renklerdir. Her renk fiyatı biraz daha arttıracaktır. Ne kadar çok renkli bir kalem tercih ederseniz birim fiyat o kadar artacaktır. Firmanızın logosunun yer alması ve baskı yapılacak olan yazı ve görseller de kalemlerin fiyatını arttıracak tercihlerdir.

Toptan Plastik Kalem

Promosyon ürünlerini yaptırırken toplu adetlerde yaptırmanız gerekir. Eğer bir etkinlik için kullanılacaksa etkinlik boyunca tüm ziyaretçilere yetecek kadar, eğer müşterilere dağıtmak için kullanılacaksa tüm müşterilerinize yetecek kadar promosyon plastik kalem yaptırılmalıdır.

https://www.batipromosyon.com.tr/ hakkında detaylı bilgi için sitemizi ziyaret ediniz.