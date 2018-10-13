QNET mağazası kapılarını açtı

Doğrudan satış sektörünün Asyalı temsilcisi QNET, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Ürünlerin incelenebileceği, eğitimler alıp, aktiviteler düzenlenebileceği mağaza, İstanbul’da bağımsız temsilcilere ve müşterilerine kapılarını açtı.

100’ü aşkın ülkede milyonlarca temsilcisi bulunan QNET, Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor. 2018 yılında portföyüne yeni ürünler ekleyen firma, Türkiye’de ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç etmeyi planlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Açılışını QNET Global CEO’su Trevor Kuna ve QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik’in gerçekleştirdiği mağaza, bağımsız temsilciler için yeni bir merkez oldu. 2018 yılında 20. yıllarını kutladıklarını hatırlatan Trevor Kuna, “Özellikle Türkiye ve çevre ülkeler pazarı QNET için büyük potansiyel barındırıyor. Türkiye’de doğrudan satış sektörü olgunluk aşamasında. Gençlerin pazara büyük bir ilgisi var. Bu heyecan verici bir durum” dedi.

Kuna, “20 yılda pek çok ilk gerçekleştirdik. Bağımsız temsilcilerimiz için Türkiye’de mağaza açıyoruz. QNET çatısı altında çok büyük bir aileyiz. Ailemizle birlikte daha iyi ve daha güzel işler yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Firmanın 20. yılında Türkiye’de bağımsız temsilciler ve müşteriler için mağaza açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik ise, “Türkiye’de doğrudan satış sektörü her yıl büyümeye devam ediyor. Biz QNET Türkiye olarak sektör büyümesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Özellikle kendi işini yapmak isteyen Z kuşağından talep alıyoruz” dedi.

Firma çatısı altında yer alan tüm bağımsız temsilciler için Mecidiyeköy’de 3 katlı 600 metrekare bir merkez açtıklarını belirten Geyik, “Mağazamızda portföyümüzde yer alan tüm ürünlerimizi sergileyeceğiz. Aynı zamanda buradan ürün satışı da gerçekleşecek. QNET’in su arıtma cihazından kişisel bakım ürünlerine, saat ve takılardan konaklama ürünlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Bağımsız temsilcilerimiz ve ilk defa QNET ile tanışan kişiler, QNET’in özel markası olan Bernhard H. Mayer saat ve takıları, yeni ürünlerimiz olan Naturtres şampuan ve duş jelleri ile Brille Premium ağız bakım seti gibi ürünleri ve daha bunlar gibi birçok ürünümüzü kolaylıkla mağazamızda inceleyebilecek, deneyimleme şansına sahip olacak ve satın alabilecekler. Ürün eğitimlerimiz yanı sıra bağımsız temsilcilerimizle bir araya geleceğimiz etkinlikler organize edeceğiz” dedi.