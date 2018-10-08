Quick Sigorta’dan reel sektöre destek

Quick Sigorta, banka teminat mektubu yerine geçecek ve reel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek kefalet sigortası uygulamasını başlattı.Quick Sigorta’dan yapılan yazılı açıklamada, 5 Aralık 2017 Tarihli...

Quick Sigorta, banka teminat mektubu yerine geçecek ve reel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek kefalet sigortası uygulamasını başlattı.

Quick Sigorta’dan yapılan yazılı açıklamada, 5 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanındığı ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda çalışmalarını pilot bir çerçevede sürdüren Quick Sigorta’nın Türkiye’de ilk defa kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Geçici Kefalet Senetlerini düzenlemeye başladığı ifade edildi. Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Quick Sigorta tarafından pazara sunulan Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetlerinin özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturduğuna dikkat çekilerek, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önünün açıldığı ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bir süredir pilot uygulama olarak başlattıkları özellikle kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, mevcut durumda bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına tahsis edilen kredi limitlerinin ihtiyaç duyulan esas alanlarda kullanılmasının önünü açabilmek ve reel sektörün elini rahatlatmak adına özel sektöre önemli bir enstrüman kazandırma çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Yaşar, "Türkiye’de bir ilk olarak firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar” dedi.

"Bu çalışmalar şimdiden iş dünyasında oldukça ilgi çekti"

Kefalet Sigortası konusunda oldukça yoğun talep aldıklarını aktaran Yaşar, “Ekip arkadaşlarımız yaklaşık 6 aydır söz konusu ürün üzerinde piyasa çalışmalarını sürdürüyordu. Dar alanda sürdürdüğümüz bu çalışmalar şimdiden iş dünyasında oldukça ilgi çekti ve önemli bir ihtiyacı karşıladı” ifadelerini kullandı.

Yoğun talep gören ürünle ilgili bilgi almak isteyen kişilerin kefalet@quicksigorta.com adresine mail atabileceğini kaydeden Yaşar, gümrük komisyoncularının ihtiyaçlarını karşılamak üzere de mevzuat düzenleyiciler nezdinde girişimler başlattıklarını hatırlattı.

Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen ise, “Bankalar tarafından sağlanan gayri nakdi kredilerin yüzde 75’ini teminat mektuplarının oluşturduğunu, teminat mektuplarının ise yüzde 100’ünün bankalar tarafından sağlandığını, Amerika’da ise tamamının sigorta şirketlerince karşılandığını, bu oranın Asya Pasifik’te yüzde 50, Avrupa’da yüzde 25 olduğunu belirterek, "Faaliyete başladığımız andan itibaren ülkemizin ve ekonomik sistemin ihtiyaçlarını dikkate aldık ve taleplere karşılık arz sağladık” dedi.

Sektörde ilkleri gerçekleştirmekten mutlu olduklarını kaydeden Uluçeçen, “Arkadaşlarımız birçok alanda ihtiyaçları karşılayabilecek, eksikliği hissedilen ürünler üzerinde çalışıyor. Yeni bir şirket olarak gerek marka bilinirliğimiz gerekse ürettiğimiz poliçe rakamlarından son derece memnunum” ifadelerini kullandı.