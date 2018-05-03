Ramazan kolileri 4 farklı seçenek ve yüzde 50’ye varan indirimle satışta

Ramazan ayının yaklaşmasıyla süpermarketlerde Ramazan paketleri satış fiyatları belli olmaya başladı. Bu kapsamda açıklama yapan CarrefourSA, Ramazan kolilerini 4 farklı seçenek ve yüzde 50’ye varan indirimle satışa sundu.

Her Ramazan ayında olduğu gibi, bu Ramazan’da da gıda sektöründe hazırlık başladı. Bu kapsamda hareket eden Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, on bir ayın sultanı Ramazan ayına özel dört farklı koliyi satışa sundu. 14 Haziran’a kadar iftar ve sahur sofralarına bereket katacak koliler ile tüketicilerin tasarruf etmesi amaçlanıyor.

CarrefourSA Ramazan Kolileri “Klasik Ramazan Kolisi”, “Süper Ramazan Kolisi”, “Mega Ramazan Kolisi” ve “Lüks Ramazan Kolisi” olmak üzere 29.90 TL ile 99.90 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, bu yıl Ramazan ayında tüketicilerine sunduğu dört farklı Ramazan kolileriyle iftar ve sahur sofralarına bereket getiriyor. Birçok ürün ve fiyat alternatifi ile müşterilerine seçenekler sunan CarrefourSA, 100 TL’lik ‘Hediye Kart’ uygulaması ile Ramazan ayının anlamına özel hediye fırsatları sunuyor.

Yüzde 50‘ye varan indirim

CarrefourSA’nın, her bütçe için oluşturduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 13, Süper Ramazan Kolisi’nde 22, Mega Ramazan Kolisi’nde 24 ve Lüks Ramazan Kolisi’nde ise 30 farklı ürün bulunuyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan Ramazan Kolileri hiper, süper ve mini CarrefourSA marketlerinde satışa sunuldu.

CarrefourSA’nın 60 TL yerine yüzde 50 indirim ile 29.90 TL’den sunduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram Osmancık pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram pilavlık bulgur, 500 gram Doğu Karadeniz çayı, 1 kilogram un, 830 gram domates salçası, 2 adet 500’er gram burgu makarna, 54 gram mercimek çorbası, 6’lı tavuk bulyon, 750 gram tuz, 1 litre kola ve 1 litre gazoz olmak üzere toplam 13 farklı ürün yer alıyor.

CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Süper Ramazan Kolisi’ni 92 TL yerine 59,90 TL’ye, Mega Ramazan Kolisi’ni 110 TL yerine 69,90 TL’ye, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 175 TL yerine 99,90 TL’ye satışa sunuyor.

İnternet ve telefon ile sipariş imkanı

Ramazan kolileri için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de satın alma alternatifi sunuluyor. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor. Aynı zamanda Ramazan kolileri için 444 10 00 numaralı hattan da sipariş verilebiliyor.