Reel efektif kur Haziran’da düştü

Reel efektif kuru Haziran ayında 77.85’den 77.10 seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Haziran ayında bir önceki aya kıyasla azalarak 77,10’a geriledi. Endeks, Mayıs ayında 78.23 düzeyindeydi.

Yi-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru da Haziran ayında ayında 81,55 puandan 81,01 puana geriledi.

Türk lirasının değeri, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,66 puan ve Yİ-ÜFE bazında 10,73 puan azaldı.