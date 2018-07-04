EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:44

Related Digital’den 15 milyon TL’lik yatırım hamlesi

Teknolojik altyapısını 15 milyon TL’lik kapsamlı bir yatırımla güçlendiren Related Digital, müşterilerine kesintisiz omnichannel pazarlama deneyimi sunacak.Omnichannel pazarlama otomasyonu platformu Related Digital, hizmet verdiği kurumların...

Related Digital'den 15 milyon TL'lik yatırım hamlesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Teknolojik altyapısını 15 milyon TL’lik kapsamlı bir yatırımla güçlendiren Related Digital, müşterilerine kesintisiz omnichannel pazarlama deneyimi sunacak.

Omnichannel pazarlama otomasyonu platformu Related Digital, hizmet verdiği kurumların tüketicilere farklı kanallar üzerinden en iyi deneyimi sunabilmelerini sağlamak için kendi teknoloji altyapısına yaptığı yatırımları yüzde 150 artırdı. Güncel yatırımlarla birlikte, Related Digital’in teknolojik altyapıya yaptığı yatırım beş yıllık planda 15 milyon TL’ye ulaştı. Tümüyle kesintisiz bir omnichannel pazarlama hizmeti sunmak için teknolojik altyapı kapasitesini dört katına çıkaran şirket, ayrıca sistemi gözetleyen ve kontrol eden insan kaynağını genişletti.

Related Digital altyapısı küresel büyümeye hazır

Şirket, sistem performansını doğrudan etkileyen soğutma ve diğer donanımsal iyileştirmelerin ardından, teknolojik altyapısındaki verimliliği yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor. 2018 yılının ilk yarısında teknoloji ihracatını beş katına çıkaran şirket, pazarlama altyapısını küresel ölçekte kusursuz çalışabilecek şekilde iyileştirerek yaşanabilecek kesinti ve diğer aksaklıkları sıfıra indiriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku