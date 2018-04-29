EKONOMİ:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:19

Reyhanlı’da soğan hasadına başlandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kuru soğan hasadına başlandı. Kuru soğanın yapraklarında görülen küf hastalığı sebebiyle rekoltede düşüş bekleniyor.Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Mahmut İri, yaklaşık 35 bin...

Reyhanlı'da soğan hasadına başlandı
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kuru soğan hasadına başlandı. Kuru soğanın yapraklarında görülen küf hastalığı sebebiyle rekoltede düşüş bekleniyor.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Mahmut İri, yaklaşık 35 bin dekar alana kuru soğan ekimi yapıldığını ve hasadın başladığını söyledi. Kuru soğanın yapraklarında görülen küf hasatlığı sebebiyle rekoltede düşüş beklendiğini belirten İri, soğanın bu günlerde kilosunun 1.20 ve 1.30 TL’den işlem gördüğünü ifade etti. Küf hastalığı için çiftçinin gerekli mücadeleyi fazlasıyla yaptığını dile getiren İri, “Ovada görülen bu hastalık yüzünden geçen yıl aldığımız rekolteyi maalesef bu hasat döneminde alamayacağız. Yaklaşık 35 bin dekarlık alanın 15 bin dekarlık bölümünde hasat yapılamayacak. Her ne kadar soğanın fiyatı iyi olsa da çiftçi ciddi anlamda sıkıntı içerisindedir” diye konuştu.
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