Rıfat Fırat: “Beyaz eşyada ÖTV yeniden düzenlenmeli”

Ekonomi Gazetecisi Rıfat Fırat, beyaz eşya sektörünün açıklanan son verilere göre; 2018’in ilk yarısında yüzde 0,9 oranında daraldığına dikkat çekerek, piyasanın hareketlenmesi için ÖTV’nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin en önde gelen firmalarını bünyesinde barındıran ve dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan beyaz eşya sektörünü temsil eden Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile 2018 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı.

Sektör, 4 beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2018 yılının ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) döneminde yüzde 0,9 oranında küçüldü. Alt bileşenlerde ise ihracat yüzde 5,4 oranında büyürken, iç satışlarda yüzde 15’lik bir küçülme gerçekleşti.

“Sektördeki daralmanın birçok sebebi var”

Gazeteci Rıfat Fırat, iç piyasada meydana gelen yüzde 15’lik küçülmenin sebeplerine vurgu yaptı. Piyasadaki daralmanın tek bir nedenden kaynaklanmadığını belirten Fırat, şu ifadeleri kullandı:

“Dövizdeki dalgalanmalar, enflasyonun artması, tüketici güven endeksi rakamlarının istenen düzeyde olmaması, faizdeki hızlı yükseliş birçok sektörü olumsuz anlamda etkiledi. Bunun başında beyaz eşya sektörü de geliyor. Sektördeki daralmanın sebeplerinden bir tanesi de Şubat-Eylül 2017 döneminde alınan karar ile ÖTV’nin sıfırlanması olabilir. Bu düzenleme doğal olarak talepleri öne çekti fakat daralmada başat rol oynadığını söylemek zor zira talepler sınırsızdır. Piyasadaki belirsizlik süreci; bayram ve erken seçimler de beyaz eşyada sezonun geç açılmasına sebep oldu. Bu durum da ilk yarı verilerine menfi anlamda etki etmiş olabilir.”

“Yeni bir ÖTV düzenlemesine gidilirse, iç piyasa yeniden hareketlenir”

Talebin sınırsız olduğunu ve yeni bir ÖTV düzenlemesi yapıldığı takdirde iç pazarın yeniden canlanacağını belirten Ekonomi Gazetecisi Fırat, “İhracattaki verilerin iyi gelmesi sektörü ayakta tutuyor. Satışı gerçekleştirilen 12,1 milyon adet ürünün 8,9 milyonu ihraç edilmiş. İç piyasadaki yüzde 15’lik daralma ise son 10 yılın en büyük küçülmesine işaret ediyor. Belirsizlik ortadan kalktı; sezon gecikmeli de olsa açıldı.Yılın ikinci yarısında verilerin çok daha iyi geleceğine kaniyim. Sektördeki girdi maliyetlerinin artması maalesef tüketiciye yansıyan olumsuz bir durum. Bununla birlikte gelen ek vergiler de sektörü sıkıntıya sokuyor. Her ne olursa olsun talepler her zaman sınırsızdır yeter ki şartlar birazcık uygun olsun. Beyaz eşya sektörü için yeni bir ÖTV düzenlemesine gidilirse, iç piyasa yeniden hareketlenir” dedi.

2018 yılının ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) döneminde 4 beyaz eşya grubunda (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) üretim, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında azalarak 12 milyon 91 bin adet olarak gerçekleşirken bu üretimin 8 milyon 888 bin adeti ihraç edildi. İç piyasada ise 3 milyon 222 bin adet satış gerçekleştirildi.