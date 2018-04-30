EKONOMİ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 20:29

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç: "Hayırlı bir akşamda, hayırlı bir haber oldu"

RİZE (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım’ın çay taban fiyatını 2 lira 45 kuruş olarak açıklaması üzerine Rize’de çay üreticileri, açıklanan fiyatı değerlendirdi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç: 'Hayırlı bir akşamda, hayırlı bir haber oldu'
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RİZE (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım’ın çay taban fiyatını 2 lira 45 kuruş olarak açıklaması üzerine Rize’de çay üreticileri, açıklanan fiyatı değerlendirdi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç açıklanan çay taban fiyatının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Paliç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl destekleme bedelleri dahil 2 lira 13 kuruş olan yaş çay fiyatı 2018 yılında 2 lira 45 kuruş olarak açıklandı. Bu hayırlı bir akşamda, hayırlı bir haber oldu. Bütün yaş çay üreticilerimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Ziraat Odası olarak kendilerinin istediği 2 lira 65 kuruştan 15 kuruş aşağıda açıklanmasını normal karşılayan Paliç, “Yüzde 15 civarında bir zamma tekabül ediyor. Biz ziraat odaları olarak 2 lira 60 kuruş talebimiz vardı, aramızda bir 15 kuruşluk fark kaldı ama devletimizin şartları bellidir. Bu şartlarda, bu kadar ekonomik zorluk var, terörle mücadele var onun için böyle bir hayırlı akşamda tüm üreticilerimize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki terör sorunu halledildiğinde ve ekonomik sıkıntılar giderildiğinde daha iyi fiyatların açıklanacağına inandığını dile getiren Paliç, “Aslında yeterli değil, bizim talep ettiğimiz de yeterli değil, ben bunu sürekli dile getiriyorum. Bu şartlarda, yurdumuza bu kadar şehit gelirken, devletimiz bu kadar masraf içerisindeyken derdimiz para değil. Devletimizin düze çıkması, devletimizin refaha kavuşması, ondan sonra bu belalardan kurtulduğumuz zaman, ekonomiyi düzelttiğimiz zaman bundan çok daha güzel fiyatların verileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bazı çay üreticileri açıklanan 2 lira 45 kuruşluk çay taban fiyatını yetersiz bulsa da, bazı çay üreticileri ise ülkenin bulunduğu ekonomik durumdan ötürü açıklanan fiyatın yerinde olduğunu dile getirdi. Çay üreticisi Mükremin Çetinoğlu açıklanan fiyatın yeterli olmadığını fakat ülkenin ekonomik durumu gözetildiğinde yetinilmesi gerektiğini dile getirerek, “Tabi ki de yeterli değil ama ülkemizin ekonomisini düşünürsek üreticiye yeterli olamasa da bununla idare etmeyi bileceğiz artık. Çayın 3 lira çayın geleceği ve üreticinin menfaati için daha iyiydi ama yeterli olamasa da Başbakan tarafından 2 lira 45 kuruş olarak açıklandı. Artık milletimiz idare edecek” dedi.
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