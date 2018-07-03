Rusların kripto paraya olan ilgisi azaldı

Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, bireysel olarak kripto para olan Bitcoin’e olan ilgi 2 buçuk kat azaldı.

Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, bireysel olarak kripto para olan Bitcoin’e olan ilgi 2 buçuk kat azaldı.

Kripto para üretimi için kullanılan üst düzey bilgisayar ve ekipmanların satışında da bir hayli düşüş oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde bireysel üretim yapan Ruslar ekipmanlara talep göstermedi. Ekipman satışlarında 2 katından fazla düşüş oldu. Ayrıca üretimi bırakanlar bol bol ikinci el satış ilanı verdi. İnternet üzerinde de bilgisayar ekran kartları araması 1 buçuk kat daha az arandı. İnternet arama motorlarında kripto para ile ilgili aramalarda 2 katın üstünde düştü. Kripto para üretimindeki ekipman satışlarında en fazla satış yapılan Rus şehri başkent Moskova ikinci sırada St. Petersburg ve üçüncü sırada Krasnodar oldu.