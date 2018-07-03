EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 14:39

Rusların kripto paraya olan ilgisi azaldı

Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, bireysel olarak kripto para olan Bitcoin’e olan ilgi 2 buçuk kat azaldı.

Rusların kripto paraya olan ilgisi azaldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, bireysel olarak kripto para olan Bitcoin’e olan ilgi 2 buçuk kat azaldı.

Kripto para üretimi için kullanılan üst düzey bilgisayar ve ekipmanların satışında da bir hayli düşüş oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde bireysel üretim yapan Ruslar ekipmanlara talep göstermedi. Ekipman satışlarında 2 katından fazla düşüş oldu. Ayrıca üretimi bırakanlar bol bol ikinci el satış ilanı verdi. İnternet üzerinde de bilgisayar ekran kartları araması 1 buçuk kat daha az arandı. İnternet arama motorlarında kripto para ile ilgili aramalarda 2 katın üstünde düştü. Kripto para üretimindeki ekipman satışlarında en fazla satış yapılan Rus şehri başkent Moskova ikinci sırada St. Petersburg ve üçüncü sırada Krasnodar oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku