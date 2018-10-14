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14 Ekim 2018 Pazar 15:06

Rusya ile ruble üzerinden ilk ticaretin temelleri Antalya’da atılıyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Kanpolat, "Bundan sonra da Rusya ile tüm ticaretlerimizde yerel para birimlerimizi kullanacağız" dedi.İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları...

Rusya ile ruble üzerinden ilk ticaretin temelleri Antalya'da atılıyor
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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Kanpolat, "Bundan sonra da Rusya ile tüm ticaretlerimizde yerel para birimlerimizi kullanacağız" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen İç Giyim Fuarı ve ikili görüşmeler Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Papillon Ayscha otelde başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, kümeleme projeleri kapsamında iç giyimcileri bu fuarda topladıklarını söyledi.

Fuarda Türkiye’den yaklaşık 19 firma, Rusya’dan da 59 alıcı ile birlikte 100 firma olduğuna dikkati çeken Gültepe, "Buradaki Rusların toplamda Rusya’da yaptıkları ciro 1 milyar doların üzerinde. Buradan çıkacak olan potansiyelle daha farklı ülkelere açılacağız. Buranın farklı bir özelliği daha var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın milli para ile ticaret konusunda vermiş olduğu demeçleri dikkate alarak ilk kez ruble ile ticaret yapıyoruz. Bu Rusya ile olan ilişkilerimizde bir örnek olacak. Kademe kademe doları kaldırıp yerine rubleyi kullanmak istiyoruz. Şu anda buradaki tüm fiyatlar ruble üzerinden işlem görüyor. Burada dolar konuşulmuyor. Rusya ile olan ihracatlarımızı bundan sonra ruble ile yaparak dolara olan bağımlılığı kaldırabileceğimizi düşünüyorum. En azından Rusya ile bunu yapabiliriz" diye konuştu.

Rusya’da toptan iç giyim şirketi sahibi Mikail Ugarov ise, "Böyle bir organizasyon sayesinde Rusya’nın en büyük pazarının en büyük oyuncularını getirme şansına sahip olduk. Türkiye trikotaj ürünleri ile iç çamaşırı üretimi ile iyi bir üretici konumunda. O yüzden Türkiye ile Rusya arasında yeni bir çalışma ortamı oluşmasını istiyoruz. Bu çalışma sayesinde de Türk şirketlerinin birçok yeni partnerler bulacağına inanıyoruz" dedi.

İç Giyim markaları kümesinde yer alan firmaların katılımı ile gerçekleştirilen İç Giyim fuarı ve Bitubi görüşmelerini kapsayan organizasyon 16 Ekim Salı günü sona erecek.
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