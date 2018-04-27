Rusya Türk domatesine olan yasağı tamamen kaldırıyor

Rusya, Türkiye ile yaşadığı uçak krizinden sonra Türkiye uyguladığı domates ambargosunun 1 Mayıs tarihinden sonra kaldıracağını duyurdu.

Rusya, 1 Mayıs tarihinden sonra Türk domateslerine uyguladığı ambargoyu kaldıracağını duyurdu. Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Servisi tarafından paylaşılan bilgiye göre karar, 1 Mayıs sonrası uygulamaya konulacak. Konu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan kurum, bir aksilik çıkmaması halinde kararın uygulanmaya koyulacağını ve böylelikle yaklaşık 2 yıldır süren domates ambargosunun kalkacağını söyledi.

Rusya ve Türkiye arasında yaşanan uçak krizi sonrası Rusya, domates başta olmak üzere birçok tarım ürününü Türkiye’den ithal etmeyi durdurmuştu.