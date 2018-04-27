EKONOMİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:54

Rusya Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdı

Ekonomi Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdığını açıkladı.

Rusya Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdı
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Ekonomi Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdığını açıkladı.

Rusya’ya yapılan domates ihracatında yeni gelişme bir gelişme yaşandı. Ekonomi Bakanlığı, Rusya’nın Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Rusya Federasyonu’na Türkiye’den yapılan domates ihracatı, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı’nca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçımız tarafından yapılabilmekteydi. 23 Nisan 2018 tarihinde Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’nin Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi takiben her iki Bakanın talimatları çerçevesinde 26 Nisan 2018’de iki ülke Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları yetkilileri teknik düzeyde toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Rusya Federasyonu, Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırmıştır ve bu çerçevede Rusya Federasyonu’nuna ülkemizden yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatı tamamen serbest bırakılmıştır.”
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