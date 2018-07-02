Rusya, Ukrayna’nın ticaret yasağını uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere Rusya üzerinden mal taşınma yasağını uzattı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile Ukrayna tırlarının Kazakistan ve...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere Rusya üzerinden mal taşınma yasağını uzattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile Ukrayna tırlarının Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere Rusya üzerinden mal taşımasına ilişkin yasak uzatıldı. 1 Ocak 2016’da uygulanmaya başlanan ve 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren yasak, Putin’in kararı üzerine uzatıldı. Ukrayna ise Rusya’nın bu kararı üzerine Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) Rusya’yı şikâyet ederek dava açtı.

2016 yılında imzalanan kararname ile Ukrayna mallarının ticaret yaptığı ülkelere sevkiyatı sadece Belarus üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Ukrayna, mallarının sevkiyatını 1 Ocak 2019 tarihine kadar Rusya üzerinden gerçekleştiremeyecek.