Rusya’ya domates ihracatında mutlu son

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Rusya’ya domates ihracatındaki kısıtlamanın 30 Nisan 2018 tarihiden itibaren tamamen kalkacağını bildirdi. Bahar, kısa sürede 50 bin tonluk ihracatın, 350 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Rusya, Türkiye’den domates ithalatını 1 Ocak 2016’da uçak krizinin ardından yasakladı. Yapılan girişimler sonucu Rusya 350 bin ton civarında olan ürün miktarını 50 bin ton ile sınırladı. Son yapılan girişimlerin ardından Rusya, Türkiye’den domates ithalatının önündeki tüm engelleri kaldırdığını açıkladı.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Rusya’nın domates kısıtlamasının sona ereceğini belirterek, "Liste ortadan kalkıyor. Bakanlık yetkililerinden gerekli teyitleri aldık" dedi.

Uçak krizinden sonra birlikte işbirliği yapmaya mecbur olan Türkiye ve Rusya’nın domates problemini aştığını dile getiren Bahar, "Son kalan pürüzlerde halledildi. İnşallah bir daha standart dışı bir liste uygulamasıyla karşı karşıya kalmayız. Bizim Rusya ile ilgili yapacak çok işimiz var. Biz aynı jeopolitik düzlemde yaşayan milletleriz. Uçak krizinin tüm emareleri iki millet üzerinden de kalkmış oldu" diye konuştu.

"7 kat artış hedefimiz"

Listede kısıtlamalı olan son ürünün domates olduğunu hatırlatan Bahar, "Biz Rusya’ya 350 milyon doların üzerinde domates göndeririz. 50 bin ton limitli, başından beri 3 firma, 5 firma olsun, hangi standarda dair bir belirlilik yoktu.Uçak krizinde birlik olarak sıkıntılar yaşadık. Çok büyük bir tecrübe edindik. Sektör ve pazar çeşitliliğine gitmeliyiz. Sadece Rusya’ya bağımlı kalamayız. Ama Rusya’da bizim lojistik yakın sınırlarımız içinde bunu iyi kullanmalıyız. Son bıraktığımızda nokta 350 milyon doların üstündeydi. 350 bin tonun üzerindeydi. Gelen kotada 50 bin tondu. 7 kat artışı otomatik olarak bekliyoruz. ifadelerine yer verdi.

"İhracat sezonuna hazırlanacağız"

Kasım ayında ihracatın çok canlı olacağını dile getiren Hakkı Bahar, "Uçak krizinden önceki minimum hedeflere gelme hedefimiz var. Rusya ile domates ihracatımız ağırlıklı olarak kasım ve nisan ayları arasında gerçekleşir. Bugün sezonun sonunda gelindi. Kasım ayına çok iyi hazırlanacağız. Sezonu iyi bitirdik, devamı da güzel olacaktır" diye konuştu.