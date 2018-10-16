EKONOMİ:
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16 Ekim 2018 Salı 10:10

Sanayi üretimi Ağustos’ta arttı

Sanayi üretimi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Sanayi üretimi Ağustos'ta arttı
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Sanayi üretimi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 azaldı.
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