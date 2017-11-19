Seferihisar’ın turuncu bayramına muhteşem final

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Mandalina Şenliğinin finali renkli görüntülere sahne oldu. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Mandalinayı sadece dalında satılan bir ürün olmaktan çıkararak yan ürünlerini...

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Mandalina Şenliğinin finali renkli görüntülere sahne oldu. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Mandalinayı sadece dalında satılan bir ürün olmaktan çıkararak yan ürünlerini geliştirmeye başladık. Günde 300 kilo mandalina kurutarak başlattığımız süreçte mandalinanın katma değerini en az beş misli artırdık. Bu yıl kilosu 1,2 eurodan Almanya’ya ihracatımızı yapıyoruz” dedi.

İzmir’de üreticiyi desteklemek, yeni pazarlar açmak ve mandalinanın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Mandalina Şenliği, renkli görüntülerle final yaptı. Üç gün boyunca devam eden festivalin son gününde eski Atatürk İlkokulu önünden başlayan kortej yürüyüşü kapalı pazaryerine kadar devam etti. Korteje; CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Serter ile Tacettin Bayır, Seferihisar Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Selin Ada ve çok sayıda vatandaş katılırken, kortej sonunda kutlama programının yapılacağı alana gelen protokol, açılış kurdelesi yerine mandalina dalı kesti.

Kurutulmuş mandalinalar Almanya’ya ihraç ediliyor

Etkinlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, amaçlarının mandalinayı hak ettiği değere kavuşturmak olduğunu belirterek, “Mandalina ağaçlarının çığlığını duyurmak istiyoruz. Belediye başkanı, şehrin emanet edildiği insandır. Bir başkan, kentinin doğasını koruyorsa görevini yapıyor demektir. Seferihisar büyük bir mandalina bahçesi. Burada önce Mandalina Üretici Birliğini kurduk, mandalinayı sadece dalında satılan bir ürün olmaktan çıkararak yan ürünlerini geliştirmeye başladık. Günde 300 kilo mandalina kurutarak başlattığımız süreçte mandalinanın katma değerini en az beş misli artırdık. Bu yıl kilosu 1,2 eurodan Almanya’ya ihracatımızı yapıyoruz. Ne yazık ki Seferihisar Belediyesinin bu bahçeleri imara açtığı ile ilgili bir algı var. Tüm üst ölçekli planlara uymak zorunda olan belediyemizin bu planlara aykırı davranması imkansız. Mandalina bahçeleri yıllar önce İller Bankası tarafından hazırlanan planlarının kurbanı olmuştur. Tek umudumuz mandalinayı hak ettiği değere kavuşturmaktır. Üreticileri kooperatiflerde buluşturmaya ve yerli tohuma sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dünyada yaklaşan gıda krizini en az hasarla atlatacak olanlar tarımsal ürünlerine sahip çıkabilenler olacak. Bahçeleri betona feda ederek yapacağımız tahribat ihanet olur. İnadına tohum, inadına mandalina yetiştireceğiz” dedi.

“Atatürk’ün dış politikasına dönmeliyiz”

Yerelde kalkınmanın önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, “İzmir, 2014 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ikinci kenti oldu. Buradan belediye başkanımıza hem yerli tohuma verdiği destek hem mandalina üreticilerine verdiği destek için sonsuz teşekkür ediyorum. 10 yıl içinde reel olarak Türkiye tarımı yüzde 2,1 büyürken, İzmir tarımı yüzde 5,5 büyüdü. Yani 2,5 katından fazla büyüdü. Ne söylemek istediğim ne yapmak istediğim burada saklıdır. Çalışacağız, üreteceğiz, kentimizi kalkındıracağız ve barış içinde yaşayacağız. Barış demişken dünyanın ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Dünyanın dar boğazdan geçtiğini ve yönetim problemi olduğunu izliyoruz. Bize düşen görev Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politikasına dönmektir. Yani ‘Yurtta barış dünyada barış’ sözünü önce ülkemizde, sonra komşularımızda, ardından dünyada egemen kılmaktır. Türkiye’nin bugün birinci problemi dış politikada düştüğü durumdur. Hep birlikte siyaset, etnik köken, din ve mezhep ayrımı yapmadan bu durumdan kurtulabiliriz. Hepinizi birlik ve beraberliğe çağırıyorum” diye konuştu.

“Mandalina bahçeleri kan ağlıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı ise şöyle konuştu:

“Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı; onu çocuklarımızdan ödünç aldık diyor Kızılderililer. Türkiye’nin birçok yerinde mandalina bahçeleri kan ağlıyor. Cerattepe’den Yılca’ya, Bergama’dan Akkuyu’ya doğamız birçok yerde betona emanet ediliyor. Büyüme ve kalkınma ancak üretimle olur. Üretilenin emeğin hakkıyla bölüşüldüğü, eve bir değer getirdiği, insanların huzur içinde olduğu bir ülke gerçek bir kalkınmaya sahip olabilir. Üreticiye sahip çıkarak yok edilen tarımı yaşattıkları için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum.”

Ödüller töreni düzenlendi



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Konuşmaların ardından Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Zeybek ekibi sahneye çıkarak gösteri sundu. “En İyi Mandalinalı Yemek”, “En İyi Mandalinalı Tatlı”, “En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya” yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. “En İyi Mandalinalı Yemek” yarışmasının birincisi mandalina ve balıktan yaptığı “Diriliş” isimli yemeğiyle Esra Tıklar seçildi. “En İyi Mandalinalı Tatlı” ödülünü Gülizar Kızılçay “Mandalinalı Kurabiye” tatlısıyla kazandı. “En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı” yarışmasını ise Suzan Yılmaz Okar, tasarladığı “Mandalinalı Bebek” ile kazandı. En Yavaş Bisiklet Sürme Yarışması’nın kazananı Yunus Yüce oldu. Mandalina Şenliğinde Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek, ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ise konser verecek.