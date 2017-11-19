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19 Kasım 2017 Pazar 16:23

Şeker: “ Erdemoğlu Holding ciro olarak 2017 yılında yüzde 40 büyümeyi gerçekleştirdi”

Gaziantep’te düzenlenen Anadolu Markaları Yarışıyor Türkiye İlerliyor konulu toplantı da konuşan Erdemoğlu Holding yönetim kurulu üyesi Mehmet Şeker, Erdemoğlu Holding’in 2017 yılında ciro olarak yüzde 40 büyümeyi gerçekleştirdiğini...

Şeker: ' Erdemoğlu Holding ciro olarak 2017 yılında yüzde 40 büyümeyi gerçekleştirdi”
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Gaziantep’te düzenlenen Anadolu Markaları Yarışıyor Türkiye İlerliyor konulu toplantı da konuşan Erdemoğlu Holding yönetim kurulu üyesi Mehmet Şeker, Erdemoğlu Holding’in 2017 yılında ciro olarak yüzde 40 büyümeyi gerçekleştirdiğini ve 1 milyar dolarlık yatırımın devam ettiğini söyledi.

Enflasyonun ve faizlerin düşebilmesi için daha fazla çalışmak ve üretmek gerektiğine dikkat çeken Şeker, Holding olarak Üzerlerine düşen görevi yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mehmet Şeker, “ Erdemoğlu Holding 2017 yılında ciro olarak yüzde 40 büyümeyi yıl tamamlanmadan yakalamıştır. İstihdamda ise yüzde 6’lık büyümeye ulaşmıştır. 2017 yılındaki dünyada gelişen tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep ve Adana’daki işletmelerimizde 1 milyar dolarlık yatırımımız devam etmektedir. 2019 yılında yatırımlarımız üretime geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yine petrokimyada Türkiye’nin en büyük yatırımlarından olan PTA (Saf Terektalik asit) yatırımımızda arsa kararıyla start alacak olup yaklaşık 3.6 milyar dolardır. Yapılacak yatırımla ithal edilen bir çok hammadde tarafımızdan üretilecek olup ithalata verilen döviz ülkemizde kalacaktır. Bu arada dünyanın en büyük halı üretim tesislerine sahip olan Merinos Halı bünyesinde de yatırımlarımız devam etmektedir. Ülkemizin enflasyonu, faizleri düşürebilmek için daha çok çalışması ve üretmesi gerekmektedir. Erdemoğlu Holding olarak üzerimize düşen görevi yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz üretime ve ihracata önem vererek cari açığın azaltılmasına ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır” dedi.

Mehmet Şeker Suriye’deki iç savaşın bu yıl sonunda biteceğinin tahmin edildiğini belirterek, “Suriye’deki iç savaş sona erdiğinde bu ülkenin yeniden imar edilebilmesi için 500 milyar dolarlık harcama yapılması gerekmektedir. Bu savaş elbette bitecektir. İç savaşın olumsuz gelişmelerinin yükünü taşıyan Türkiye Suriye’nin imarında da önemli rol almalıdır. Bu pastadan en büyük payı Gaziantep’in alması için şimdiden çalışmalara başlamalıyız. Lojistik olarak ve sanayi alt yapısı olarak Gaziantep en uygun şehirdir. Bizlerde çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı buna göre yapmalı ve hazır olmalıyız” diye konuştu.

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