EKONOMİ:
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24 Nisan 2018 Salı 10:06

Sektörel güven endekslerini açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi Nisan’da yüzde 2 oranında azalarak 97,1 oldu.

Sektörel güven endekslerini açıklandı
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Hizmet sektörü güven endeksi Nisan’da yüzde 2 oranında azalarak 97,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 99,1 iken, Nisan ayında yüzde 2 oranında azalarak 97,1 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde ’iş durumunun’ iyileştiğini ve ’hizmetlere olan talebin’ arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde ’hizmetlere olan talebin’ artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 1,9 ve yüzde 2,4 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 100,3 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde ’iş hacmi-satışların’ arttığını ve gelecek üç aylık dönemde ’iş hacmi-satışların’ artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. ’Mevcut mal stok seviyesinin’ mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 4,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 2,2 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi 78,8 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,9 iken, Nisan ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 78,8 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; gelecek üç aylık dönemde ’toplam çalışan sayısında’ artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. ’Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini’ mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1,9 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2,3 arttı.
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