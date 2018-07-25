Selena Global Türkiye’deki 10’uncu yılını kutluyor

Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan yapı kimyasalları markası Selena’nın Türkiye Genel Müdürü Hanefi Küçük, Selena’nın Türkiye pazarında ve yurtdışında payını artıracaklarını söyledi.

Selena Global’in yapı kimyasalları alanında 26 yıldır faaliyet gösteren Polonya menşeili küresel bir firma olduğunu ifade eden Selena Türkiye Genel Müdürü Hanefi Küçük, Selena Grup olarak 4 kıtada üretim faaliyetini sürdürdüklerini ve Selena çatısı altında 30 firma bulunduğunu kaydetti.

Poliüretan köpük üretiminde dünyada ilk üçte

Poliüretan köpük üretiminde dünyanın en büyük 3 köpük üreticisinden biri olduğunu belirten Hanefi Küçük, Selena’nın tüm dünya genelinde bin 800’den fazla çalışanı bulunduğunu belirtti.

Selena Global’in 2008 yılında Türkiye’nin ilk poliüretan köpük firmasını satın alarak Türkiye pazarına girdiğini ifade eden Küçük, Bolu Organize Sanayi’de yer alan 5 bin metrekare kapalı toplam 10 bin metrekarelik alanda poliüretan köpük, silikon, mastik ve yapıştırıcılar başta olmak üzere birçok ürün gamıyla faaliyetini sürdürdüklerini belirtti.

Selena olarak yapı sektöründe temelden çatıya birçok farklı ihtiyaca cevap verdiklerini belirten Hanefi Küçük, Türkiye pazarında hizmet verdikleri başlıca markaları şu şekilde açıkladı: "Lider şemsiye markamız Tytan’ın yanı sıra, güneş ışınını yansıtma özelliği sayesinde yüzey sıcaklığını düşürebilen çatı yalıtım kaplaması Cool-R, temel yalıtımı sağlayan Tack-R, Quilosa ve Artelit gibi pazarlarında önemli bir konumda bulunan markalarımız bulunmaktadır. Beraberinde Türkiye poliüretan köpük pazarının ilk yerli üretilen markası olan Polyfix ve aynı zamanda ekonomik ürün grubuna yönelik Hauser markamızla faaliyette bulunduğumuz sektörde önemli bir pazar payına sahibiz".

"Türkiye ve yurtdışında pazar payını artıracağız"

Yapı kimyasallarında sektöre her yıl birçok yenilikçi ürün sunduklarını belirten Küçük, Türkiye pazarında ve yurtdışında payını artıracaklarını söyleyerek, "Foam Adhesive-Köpük Yapıştırıcısı (FOAD) ürünlerimiz geleneksel yapıştırma harçlarına alternatif oluşturan inovatif ürünlerdir. Selena Global laboratuvarlarında geliştirilen FOAD grubundaki ürünler geleneksel çimento esaslı ürünlere göre tozutmadan, tertemiz çalışma imkanı sağlayan, taşıma ve stoklaması son derece kolay, uygulama kolaylığı getiren, hızı arttıran, dolayısıyla yüksek verimlilik ve düşük maliyet sağlayan muazzam ürünlerdir. Ayrıca teknik anlamda birbirinden farklı özellikte ihtiyaçları karşılayan yapıştırıcı ürünlerimizle mobilya, iç dekorasyon, ve fabrika üretimi ürünlerinde tercih edilmekteyiz. Pazarda önemli paya sahibi olduğumuz tek komponentli PU köpükler, silikon ve mastik ürünlerinde de ürün gamımızı çeşitlendirerek pazar payımızı hem Türkiye hem de ihraç pazarlarda artırmayı hedefliyoruz".

"Konjonktürel gelişmeler Türkiye’nin büyüme potansiyelini etkilemeyecektir"

Selena Global için Türkiye’nin çok çok önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkiye’deki 10 yılını kutladıklarını belirten Selena Türkiye Genel Müdürü Hanefi Küçük, her türlü şarta rağmen Türkiye’nin büyüme potansiyelini koruduğunu kaydederek, "Türkiye’de faaliyete başladığımız 2008 yılından bu yana insan kaynağımız başta olmak üzere, üretim tesisi ve teknolojilerine sürekli yatırım yapmaktayız. Türkiye Selena’nın öncelikli pazarlarından bir tanesi ve yatırım planları içerisinde önemli bir yeri var. Türkiye’nin hem kendi yüksek potansiyeli hem de geniş bir ihracat pazarına yakınlığı düşünülürse, Selena Türkiye’nin grup içerisindeki önemi daha da artmaya devam edecektir. Yapı sektörünün Türkiye ekonomisindeki ağırlığı ve önemi hepimizin malumu. Çok çeşitli alt sektörleriyle önemli bir istihdam kaynağı. Türkiye büyük bir pazar olmasının yanı sıra kentsel dönüşüm, deprem, sürdürülebilir yapılara olan artan talep gibi gelişmelerle cazibesini arttırmaktadır. Profesyonellerin ve tüketicilerin her geçen gün artan bilinç seviyesi bizim gibi firmaların yeniliğe ve teknolojiye sürekli yatırım yapmasını zorunluk kılıyor. Konjonktürel gelişmeler Türkiye’nin orta ve uzun vadedeki yüksek büyüme potansiyelini etkilemeyecektir. Biz de Selena Türkiye olarak bu bilinçle iş planı ve yatırım programlarımızı şekillendiriyoruz".