EKONOMİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:34

Sera üretimi, domates fiyatlarını düşürecek

Büyükşehirlerde kilosu 9-10 liraya kadar yükselen domatesin, Antalya’da sera üretiminin başlamasıyla birlikte uygun fiyata inmesi bekleniyor.Bu yıl havaların mevsim normallerinden önce ısınması domates üretim alanlarında Tuta Absoluta (Domates...

Sera üretimi, domates fiyatlarını düşürecek
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Büyükşehirlerde kilosu 9-10 liraya kadar yükselen domatesin, Antalya’da sera üretiminin başlamasıyla birlikte uygun fiyata inmesi bekleniyor.

Bu yıl havaların mevsim normallerinden önce ısınması domates üretim alanlarında Tuta Absoluta (Domates Güvesi) zararlısının daha hızlı çoğalmasını sağladı. Artan Tuta Absoluta nedeniyle Antalya’nın sahil kesiminde seralardaki domates üretimi sezondan önce sona erdi. Yayla üretim alanları da Tuta Absoluta’dan olumsuz etkilenince domateste arz-talep dengesi bozuldu. Bozulan denge fiyatlara yansıyınca vatandaş yaz aylarında normalinden daha pahalıya domates tüketmek zorunda kaldı.

Müjdeli haber

Antalya’da sera üretiminin başlamasına sayılı günler kala, vatandaşa müjdeli haber geldi. Antalya’da domates üretimi, yaş meyve sebze ihracatçılığı ve hal komisyonculuğu yapan İsmail Erten, domates fiyatlarının düşeceğini söyledi. İsmail Erten, “Fiyatların bu kadar yükselmesinde Tuta Absoluta domates güvesi etkili oldu. Zararlı nedeniyle üretim miktarında düşüş meydana geldi. İhracatımızın devam ediyor olması nedeniyle talep yükseldi. Bu olumsuzluklardan dolayı fiyatlar yükseldi” dedi.

Şuan domatesin Antalya’da 4-5 TL civarında olduğunu ifade eden İsmail Erten, marketlerdeki fahiş fiyatların göz önüne alınmamasını isteyerek, “Önümüzdeki dönemde çiftçimiz desteklemelerin de etkisiyle üretimini artırarak sürdürecektir. Üretimin artması vatandaşlarımızın kaliteli ve normal fiyatlara sebze ve meyve yemesini sağlayacaktır. Sera üretimimiz de 15 Ekim tarihinden itibaren başlayacaktır. Umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yoktur” diye konuştu. Yaş meyve sebze üretiminin ödemine de değinen Erten, “Hükümetimizin çiftçiye verdiği destekler, ihracat potansiyelimiz ve döviz kurları ihracata yönelik ürün yetiştiren üreticilerimizin faydalarına olacaktır” dedi.
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