Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,30 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 174,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174,30 liradan, bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 166 liradan, 159 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 174,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174,30 liradan, bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 166 liradan, 159 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163 liradan, bin 121 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 141 liradan, 561 liradan alınan Yarım Ziynet 571 liradan ve 280 liradan alınan Çeyrek Ziynet 285 liradan satılıyor.