Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 173,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174 liradan, bin 145 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 164 liradan, 158,50 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 173,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174 liradan, bin 145 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 164 liradan, 158,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 162,50 liradan, bin 119 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 141 liradan, 561 liradan alınan Yarım Ziynet 571 liradan ve 280 liradan alınan Çeyrek Ziynet 285 liradan satılıyor.