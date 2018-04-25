Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 173,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173,80 liradan, bin 144 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 163 liradan, 158 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 173,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173,80 liradan, bin 144 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 163 liradan, 158 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 162 liradan, bin 118 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 140 liradan, 560 liradan alınan Yarım Ziynet 570 liradan ve 280 liradan alınan Çeyrek Ziynet 285 liradan satıldı.