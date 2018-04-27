Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 171,40 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 171,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 171,40 liradan, bin 130 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 149 liradan, 156 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 171,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 171,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 171,40 liradan, bin 130 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 149 liradan, 156 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,50 liradan, bin 105 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 125 liradan, 552 liradan alınan Yarım Ziynet 562 liradan ve 276 liradan alınan Çeyrek Ziynet 281 liradan satılıyor.