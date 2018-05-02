Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,40 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 173,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173,40 liradan, bin 141 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 160 liradan, 158 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 173,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173,40 liradan, bin 141 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 160 liradan, 158 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 162 liradan, bin 115 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 137 liradan, 559 liradan alınan Yarım Ziynet 569 liradan ve 279 liradan alınan Çeyrek Ziynet 284 liradan satılıyor.