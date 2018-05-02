Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 175,30 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 175,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 175,30 liradan, bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 173 liradan, 159,70 liradan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 175,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 175,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 175,30 liradan, bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 173 liradan, 159,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163,70 liradan, bin 128 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 150 liradan, 565 liradan alınan Yarım Ziynet 575 liradan ve 282 liradan alınan Çeyrek Ziynet 287 liradan satıldı.