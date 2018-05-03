Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 176,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 176,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 176,80 liradan, bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 183 liradan, 161 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 176,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 176,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 176,80 liradan, bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 183 liradan, 161 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 165 liradan, bin 137 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 157 liradan, 569 liradan alınan Yarım Ziynet 579 liradan ve 284 liradan alınan Çeyrek Ziynet 289 liradan satılıyor.