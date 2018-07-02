EKONOMİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:00

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 185,50 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 185,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,50 liradan, bin 221 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 241 liradan, 168 liradan alınan...

Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 185,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 185,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,50 liradan, bin 221 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 241 liradan, 168 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 172 liradan, bin 193 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 213 liradan, 597 liradan alınan Yarım Ziynet 607 liradan ve 298 liradan alınan Çeyrek Ziynet 303 liradan satılıyor.
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