Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 186,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187 liradan, bin 231 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 251 liradan, 170 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 186,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187 liradan, bin 231 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 251 liradan, 170 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 174 liradan, bin 203 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 223 liradan, 601 liradan alınan Yarım Ziynet 611 liradan ve 301 liradan alınan Çeyrek Ziynet 306 liradan satılıyor.