Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 188,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 188,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,30 liradan, bin 242 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 262 liradan, 172 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 188,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 188,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,30 liradan, bin 242 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 262 liradan, 172 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 176 liradan, bin 241 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 234 liradan, 607 liradan alınan Yarım Ziynet 617 liradan ve 303 liradan alınan Çeyrek Ziynet 308 liradan satıldı.