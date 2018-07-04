Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 190,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 190 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 190,20 liradan, bin 252 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 272 liradan, 173 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 190,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 190 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 190,20 liradan, bin 252 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 272 liradan, 173 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177 liradan, bin 225 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 243 liradan, 612 liradan alınan Yarım Ziynet 622 liradan ve 306 liradan alınan Çeyrek Ziynet 311 liradan satılıyor.