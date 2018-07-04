Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 188,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 188,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 188,80 liradan, bin 243 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 263 liradan, 172 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 188,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 188,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 188,80 liradan, bin 243 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 263 liradan, 172 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 176 liradan, bin 241 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 238 liradan, 609 liradan alınan Yarım Ziynet 619 liradan ve 305 liradan alınan Çeyrek Ziynet 310 liradan satıldı.