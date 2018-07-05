Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 187 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187,20 liradan, bin 232 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 252 liradan, 170,50 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 187 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187,20 liradan, bin 232 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 252 liradan, 170,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 174,50 liradan, bin 204 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 224 liradan, 602 liradan alınan Yarım Ziynet 612 liradan ve 301 liradan alınan Çeyrek Ziynet 306 liradan satılıyor.