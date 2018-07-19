Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 189 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189,20 liradan, bin 246 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 266 liradan, 172 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 189 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189,20 liradan, bin 246 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 266 liradan, 172 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 176 liradan, bin 217 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 241 liradan, 610 liradan alınan Yarım Ziynet 620 liradan ve 305 liradan alınan Çeyrek Ziynet 310 liradan satılıyor.