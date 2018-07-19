Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,10 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 188,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189,10 liradan, bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 265 liradan, 172,50 liradan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 188,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189,10 liradan, bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 265 liradan, 172,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 176,50 liradan, bin 217 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 240 liradan, 610 liradan alınan Yarım Ziynet 620 liradan ve 305 liradan alınan Çeyrek Ziynet 310 liradan satıldı.