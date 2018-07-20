Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 189 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189,20 liradan, bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 266 liradan, 172,50 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 189 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189,20 liradan, bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 266 liradan, 172,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 176,50 liradan, bin 217 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 237 liradan, 608 liradan alınan Yarım Ziynet 618 liradan ve 304 liradan alınan Çeyrek Ziynet 309 liradan satılıyor.