Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 188,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189 liradan, bin 244 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 265 liradan, 172 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 188,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 189 liradan, bin 244 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 265 liradan, 172 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 176 liradan, bin 216 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 236 liradan, 608 liradan alınan Yarım Ziynet 618 liradan ve 304 liradan alınan Çeyrek Ziynet 309 liradan satıldı.