Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 188,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 188 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 188,20 liradan, bin 239 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 260 liradan, 171,50 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 188,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 188 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 188,20 liradan, bin 239 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 260 liradan, 171,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 175,50 liradan, bin 211 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 231 liradan, 605 liradan alınan Yarım Ziynet 615 liradan ve 303 liradan alınan Çeyrek Ziynet 308 liradan satılıyor.