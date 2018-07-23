Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 186,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 186,80 liradan, bin 229 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 249 liradan, 170 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 186,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 186,80 liradan, bin 229 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 249 liradan, 170 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 174 liradan, bin 201 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 225 liradan, 602 liradan alınan Yarım Ziynet 612 liradan ve 301 liradan alınan Çeyrek Ziynet 306 liradan satıldı.