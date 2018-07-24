Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 187,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187,80 liradan, bin 236 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 257 liradan, 171 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 187,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187,80 liradan, bin 236 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 257 liradan, 171 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 175 liradan, bin 208 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 228 liradan, 604 liradan alınan Yarım Ziynet 614 liradan ve 302 liradan alınan Çeyrek Ziynet 307 liradan satılıyor.