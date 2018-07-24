Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,60 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 192,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192,60 liradan, bin 268 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 289 liradan, 175,40 liradan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 192,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192,60 liradan, bin 268 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 289 liradan, 175,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179,40 liradan, bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 263 liradan, 622 liradan alınan Yarım Ziynet 632 liradan ve 311 liradan alınan Çeyrek Ziynet 316 liradan satıldı.