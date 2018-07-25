Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 191,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192 liradan, bin 264 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 285 liradan, 175 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 191,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192 liradan, bin 264 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 285 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 235 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 260 liradan, 620 liradan alınan Yarım Ziynet 630 liradan ve 310 liradan alınan Çeyrek Ziynet 315 liradan satılıyor.