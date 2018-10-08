Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,50 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 236,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 236,50 liradan, bin 557 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 578 liradan, 215,50 liradan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 236,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 236,50 liradan, bin 557 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 578 liradan, 215,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 219,50 liradan, bin 522 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 542 liradan, 761 liradan alınan Yarım Ziynet 771 liradan ve 380 liradan alınan Çeyrek Ziynet 385 liradan satılıyor.