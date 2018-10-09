Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 234 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234,20 liradan, bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 563 liradan, 213,50 liradan alınan...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 234 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234,20 liradan, bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 563 liradan, 213,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217,50 liradan, bin 507 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 527 liradan, 754 liradan alınan Yarım Ziynet 764 liradan ve 377 liradan alınan Çeyrek Ziynet 382 liradan satılıyor.